L'année de son 140ème anniversaire, Bvlgari présente la collection Haute Joaillerie — avec 500 créations exclusives — Haute Horlogerie, sacs Haut de Gamme et Parfums Très Haut de Gamme avec un défilé-événement aux Terme di Dioclezioano à Rome. Outre les ambassadeurs de la marque Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei, Shu Qi, Hikari Mori et Alessandro Gassman, parmi les invités figuraient également Isabella Rossellini et Elisa qui ont illuminé la soirée avec un concert spécial.