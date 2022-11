Originaire de Nice, César Malfidano a déjà plus d’une trentaine d’œuvres au compteur en seulement un an et demi. De la place Massena, au château de Crémat, des plages privées aux rooftops d’hôtels, de St Raphaël à Roissy en passant par le Mexique avec Oaxaca, vous avez déjà sans doute aperçu la signature de César Malfi. Étudiant en droit, son parcours paraissait tracé jusqu’à l’obtention de son diplôme pour devenir fiscaliste. Mais depuis ses quinze ans, une fâcheuse envie de peindre les murs se dégage du jeune niçois.