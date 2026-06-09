Maje x Blanca Miró : l’été sera italien
« Un été sur la côte italienne » : la capsule solaire de Blanca Miro pour Maje s'inspire autant de l’insouciance des années 1960 que des lignes pures du minimalisme des années 1990.
« Un été sur la côte italienne » : la capsule solaire de Blanca Miro pour Maje s'inspire autant de l’insouciance des années 1960 que des lignes pures du minimalisme des années 1990.
À Hollywood, entre 2009 et 2015, une maison est devenue le point de ralliement d’une jeunesse créative en quête de liberté, d’amitiés et de création. Aujourd’hui, cette aventure collective renaît dans House of Love, un livre photographique signé Shelby Duncan.
À l’occasion de la 65ᵉ édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, qui se tiendra du 12 au 16 juin 2026 au Grimaldi Forum, Kurt Russell et Dame Kristin Scott Thomas recevront chacun la prestigieuse Nymphe de Cristal, qui salue l’ensemble de leur carrière.