Au Vieux Campeur et JR célèbrent l'esprit d'aventure
En écho à son œuvre actuellement visible sur le Pont Neuf, JR imagine une collection avec Vieux Campeur , célébrant une même fascination pour la curiosité et l'aventure.
En écho à son œuvre actuellement visible sur le Pont Neuf, JR imagine une collection avec Vieux Campeur , célébrant une même fascination pour la curiosité et l'aventure.
À Hollywood, entre 2009 et 2015, une maison est devenue le point de ralliement d’une jeunesse créative en quête de liberté, d’amitiés et de création. Aujourd’hui, cette aventure collective renaît dans House of Love, un livre photographique signé Shelby Duncan.
À l’occasion de la 65ᵉ édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, qui se tiendra du 12 au 16 juin 2026 au Grimaldi Forum, Kurt Russell et Dame Kristin Scott Thomas recevront chacun la prestigieuse Nymphe de Cristal, qui salue l’ensemble de leur carrière.