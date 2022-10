Un défilé plein d'émotions et un hommage au courage et à l'héroïsme du peuple ukrainien. Le défilé Balenciaga Automne Hiver 2022 2023 rentre dans la peau et va droit au but : "nous croyons en la paix et l'amour" dit un message de Demna laissé à tous les invités présents accompagné d'un T-shirt aux couleurs du drapeau ukrainien.