Ulric Jérome : "Je n’ai jamais imaginé autre chose qu’un monde numérique"

Matches Fashion vient de bluffer tout le monde en ouvrant à Londres un lieu communautaire inédit, prolongement physique – et avenir ? – du e-commerce de luxe. Quand, en 2012, Ulric Jérome, 36 ans à l’époque, rencontre par hasard Ruth et Tom Chapman, le couple fondateur des boutiques londoniennes Matches Fashion, il est loin de se douter de l’incroyable aventure qui l’attend. Et pourtant, à l’entendre la raconter aujourd’hui, on se dit qu’il savait déjà forcément où il allait.