Industry Trends

Swinging Paris : ba&sh célèbre l’automne 2025 avec Abby Champion et le sac YouYou

Abby Champion incarne une saison libre et vibrante pour ba&sh, entre style sixties et élégance urbaine.

04.09.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of ba&sh

Tags

industry-trendscampagnebashba&shAbby Champion

Articles associés

paper confetti

Industry Trends

Chez Courrèges, une campagne A/H 2025 sans produit, tel un souffle d’art et de résistance

Avec une image dépouillée et poétique, Courrèges célèbre l’émotion pure comme acte de création.

03.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Vestiaire Collective rend le vintage iconique accessible, avec des prix d'époque

La plateforme célèbre la mode intemporelle avec une sélection exclusive de pièces vintage à prix vintage.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat shoe adult female person woman fashion velvet painting

Industry Trends

Chez Burberry, une évasion textile entre tradition britannique et modernité

Daniel Lee signe une collection riche en textures et en héritage pour une saison placée sous le signe de l’évasion.

03.09.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

photographer: gray sorrenti talent: the kills client: nili lotan 2025/04/07 location: sear sound studios hair: bob recine makeup: tiffany patton stylist: simon elmalem executive producer: tali magal prop stylist: matt jackson campaign: fw25 handbags

Industry Trends

Chez Nili Lotan, une campagne rock et libre sous l’œil de Gray Sorrenti

La maison new-yorkaise célèbre l’esprit des seventies avec une campagne incarnée et viscérale.

04.09.2025 by Pauline Borgogno
bag handbag adult female person woman shoe art figurine art gallery

L'Officiel Art

La scène française rayonne à Frieze London 2025

Artistes et galeries français insufflent une vitalité singulière à l’édition londonienne de Frieze London, qui se tiendra du 15 au 19 octobre prochains.

04.09.2025 by Pauline Borgogno
table adult female person woman glasses desk mobile phone flower arrangement people

Industry Trends

Qui se cache derrière la marque de maroquinerie nat & nin ?

L'OFFICIEL a rencontré Nathalie et Ninny, les deux sœurs à l’origine de la marque de maroquinerie nat & nin.

04.09.2025 by Pauline Borgogno

Joaillerie

Daisy Edgar-Jones, nouvelle ambassadrice de l’élégance libre chez Boucheron

La Maison Boucheron accueille l’actrice britannique Daisy Edgar-Jones comme nouvelle ambassadrice, incarnant l’audace et la modernité.

04.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Swinging Paris : ba&sh célèbre l’automne 2025 avec Abby Champion et le sac YouYou

Abby Champion incarne une saison libre et vibrante pour ba&sh, entre style sixties et élégance urbaine.

04.09.2025 by Pauline Borgogno
nyc

Voyage

The Greenwich Hotel : bienvenue chez Robert De Niro

Alors que l’hôtellerie newyorkaise poursuit sa quête vers le toujours plus haut, toujours plus luxueux, certains établissements jouent la carte de l’élégance intemporelle. Downtown, le quartier de TriBeCa abrite un petit bijou d’hôtel de charme, le Greenwich Hotel. Visite.

04.09.2025 by Christian-Luc Parison
venice fashion person adult male man glasses photobombing head face portrait

Pop Culture

Mostra de Venise 2025 : les plus beaux looks sur le tapis rouge

À cette période de l'année, nous retrouvons le tapis rouge de la Mostra de Venise — avec ses grandes stars du cinéma et ses tenues de gala plus incroyables les unes que les autres.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
balmain hair extensions hair care styling adult female person woman clothing underwear lingerie hair

French Riviera

S.O.S Cheveux : quel rituel adopter après l'été ?

L’art de la renaissance capillaire, entre gestes couture, science et brillance.

26.08.2025 by Kamel Boussekaoui