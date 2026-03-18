AIGLE by Setchu : une vision contemporaine de l’outdoor
AIGLE s’associe à Setchu et confie à Satoshi Kuwata la direction artistique d’une capsule où l’outdoor rencontre l’élégance contemporaine.
AIGLE s’associe à Setchu et confie à Satoshi Kuwata la direction artistique d’une capsule où l’outdoor rencontre l’élégance contemporaine.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
Au Wall House Museum, à Gustavia, le duo d’artistes de renommée internationale Cooper & Gorfer dévoile Between These Folded Walls, Utopia, une exploration poétique et théâtrale de l’identité, de la migration et du rêve fragile d’appartenance.