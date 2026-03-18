Havaianas fait revivre la TRADI, symbole d’un art de vivre brésilien
Avec la réédition de la TRADI, Havaianas célèbre son héritage en réaffirmant un design iconique devenu symbole mondial de la culture brésilienne.
Avec la réédition de la TRADI, Havaianas célèbre son héritage en réaffirmant un design iconique devenu symbole mondial de la culture brésilienne.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
Au Wall House Museum, à Gustavia, le duo d’artistes de renommée internationale Cooper & Gorfer dévoile Between These Folded Walls, Utopia, une exploration poétique et théâtrale de l’identité, de la migration et du rêve fragile d’appartenance.