Hailey Bieber se distingue avec une silhouette aérienne signée The Attico
Pour la soirée ayant suivie es Oscars, Hailey Bieber a captivé les regards dans une création The Attico mêlant transparence et sensualité maîtrisée.
Pour la soirée ayant suivie es Oscars, Hailey Bieber a captivé les regards dans une création The Attico mêlant transparence et sensualité maîtrisée.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
Au Wall House Museum, à Gustavia, le duo d’artistes de renommée internationale Cooper & Gorfer dévoile Between These Folded Walls, Utopia, une exploration poétique et théâtrale de l’identité, de la migration et du rêve fragile d’appartenance.