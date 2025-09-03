Chez Courrèges, une campagne A/H 2025 sans produit, tel un souffle d’art et de résistance
Avec une image dépouillée et poétique, Courrèges célèbre l’émotion pure comme acte de création.
On croyait tout connaître des Maldives, ses lagons inoubliables, ses piscines filant vers l’horizon, ses plages de sable blanc comme nulle part ailleurs. Et pourtant, voici une nouveauté : Jumeirah Olhahali dernière pépite du groupe Jumeirah. L’hôtelier mondialement salué pour ses prouesses architecturales, de Dubaï à Guangzhou, de Capri à Majorque, a posé ses pieds dans le sable au nord de l’atoll de Malé… Et le séjour vaut le détour.