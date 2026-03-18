Monsieur Dior décroche sa première étoile Michelin au 30 Montaigne
Sept mois après son ouverture, le restaurant Monsieur Dior au 30 Montaigne est récompensé d’une étoile Michelin, consacrant l’alliance entre haute gastronomie et héritage couture.
Sept mois après son ouverture, le restaurant Monsieur Dior au 30 Montaigne est récompensé d’une étoile Michelin, consacrant l’alliance entre haute gastronomie et héritage couture.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
Au Wall House Museum, à Gustavia, le duo d’artistes de renommée internationale Cooper & Gorfer dévoile Between These Folded Walls, Utopia, une exploration poétique et théâtrale de l’identité, de la migration et du rêve fragile d’appartenance.