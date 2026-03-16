Les meilleurs looks du tapis rouge des Oscars 2026
Glamour hollywoodien, couture audacieuse et silhouettes spectaculaires se disputent l’attention pour l’une des soirées les plus stylées de l’année.
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Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.