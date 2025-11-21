Roger Vivier célèbre les fêtes dans un diptyque féerique
La Maison Vivier célèbre les fêtes avec une campagne en deux temps, entre féerie nocturne et signe du renouveau.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.