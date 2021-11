Où et quand rencontrer le gratin créatif cette semaine ?

C'est LE salon que les créateurs d'images internationaux attendent. Véritable thermomètre des arts visuels, Connections Paris revient cette année avec un programme prometteur plus que jamais axé sur la découverte et les rencontres. Avec plus de 60 agences créatives présentes, Connections Paris s'impose comme le rendez-vous des professionnels de l'image à ne pas manquer.