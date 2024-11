Quand Diesel, la célèbre marque italienne de mode, s’associe à Damiano David, le charismatique chanteur du groupe Måneskin, le résultat est une collection qui transcende les frontières de la mode. À mi-chemin entre audace rock et sophistication italienne, cette collaboration incarne une énergie brute et un style indéniablement avant-gardiste. Voici pourquoi on est sous le charme de cette alliance.