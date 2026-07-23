Au sud de la Sardaigne, là où la Méditerranée déploie ses plus beaux camaïeux de turquoise, Forte Village s'étend sur cinquante hectares de jardins luxuriants bordés par une plage de sable blanc. Plus qu'un resort, c'est un territoire à part, un art de vivre où chaque journée se compose selon ses envies, entre douceur balnéaire, expériences gastronomiques, bien-être absolu et passions sportives.