Gentle Monster affine sa collection de lunettes intelligentes avec Google
Gentle Monster poursuit son entrée dans l'univers des lunettes intelligentes avec une seconde monture au design épuré, fruit de sa collaboration avec Google et Samsung.
Gentle Monster poursuit son entrée dans l'univers des lunettes intelligentes avec une seconde monture au design épuré, fruit de sa collaboration avec Google et Samsung.
Avec sa collection Veggie, Gentle Monster transforme l’univers maraîcher en fantasme futuriste à travers dix lunettes pliables, une campagne portée par Karina et Yosh, et des pop-up immersifs aux allures de jardin halluciné.
Au sud de la Sardaigne, là où la Méditerranée déploie ses plus beaux camaïeux de turquoise, Forte Village s'étend sur cinquante hectares de jardins luxuriants bordés par une plage de sable blanc. Plus qu'un resort, c'est un territoire à part, un art de vivre où chaque journée se compose selon ses envies, entre douceur balnéaire, expériences gastronomiques, bien-être absolu et passions sportives.