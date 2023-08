Lily-Rose Depp est l'égérie de la montre Première Édition Originale de Chanel

International Watch Review

Comment Chanel a réinventé le temps

En octobre 1987, lorsque Chanel crée une montre, personne ne s’y attend. Les professionnels de l’horlogerie, fort soucieux de conserver leur pré-carré, font la fine bouche. La montre s’appelle Première. Un nom prédestiné : à la fois adjectif et nom féminin, ce mot désigne tout autant celle qui précède les autres dans le temps, l’espace, le rang, que ce qui est réalisé pour la première fois. On pourrait mettre souligner, en allant plus loin, que ce terme désigne en Haute Couture, la Directrice d’atelier. Bref, un nom parfait.