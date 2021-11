Upcycling : Lena Waithe passe à la vitesse supérieure

Il y a deux types de personnes : celles de parole et celles d’action. Lena Waithe, scénariste, actrice et lauréate d’un Emmy Award, a tendance à jouer dans la seconde catégorie. Elle le prouve une fois de plus en rejoignant le Mercedes-Benz collective, cette année dédié à l’apprentissage d’une nouvelle compétence. Guidée par deux experts de la mode durable — les designers Christophe Raeburn et Duran Lantik — elle nous inspire à appliquer les principes du upcycling à notre consommation.