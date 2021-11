La garde-robe privée de Franca Sozzani en vente sur Yoox

Elle était l’une des rédactrices en chef les plus élégantes, charismatiques et généreuses de l’industrie de la mode. Pour lui rendre hommage, son fils met en vente plus de cinq cent pièces de sa phénoménale garde robe sur Yoox. Rendez-vous dès le 11 février.