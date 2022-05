Dior voyage entre Venice Beach et Paris

La maison de couture a voyagé jusqu'à Los Angeles pour présenter sa collection capsule printemps 2023, née du dialogue créatif entre Kim Jones, directeur artistique de l'homme de la marque, et Eli Russell Linnetz, talent émergent de la scène US et parmi les finalistes du prix LVMH 2022, fondateur de la marque ERL.