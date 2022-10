Invités de Mercedes-Benz, qui a soutenu les participants à l'événement fondé par Jean-Pierre Blanc, la 37e édition du Festival d'Hyères s'est tenue à la Villa Noailles. Un événement fortement basé sur la créativité et la durabilité qui a vu le triomphe du designer allemand Valentin Lessner et des Finlandais Jenny Hytönen et Sini Saavala.