Emma François (Sessùn): "Conjuguer bienveillance et performance."

Marque responsable aux silhouettes raffinées et décontractées, Sessùn voue une passion pour l’artisanat qu’on retrouve dans ses collections et la décoration de ses boutiques. La fondatrice, Emma François, s’est donnée pour mission de perpétuer des savoir-faire textiles en voie de disparission et de prendre un soin tout particulier au choix des matières qu’elle désire qualitatives, singulières et sans impact sur l’environnement. Rivalisant d’idées et de créativité, la marque marseillaise propose chaque saison de nouvelles lignes et collaborations. La griffe a lancé sa ligne mariage,« Sessun Oui », vendue dans une boutique dédiée au 63 rue des Saint Pères dans le 6ème arrondissement de Paris. Cet été, Sessùn collabore avec la marque de beachwear Jonsen Island avec qui elle imagine le dressing idéal d’une surfeuse et avec l’artiste folk Marie Sophie Lockhart.