Casablanca capture un Los Angeles intime pour sa collection Resort 2026
Sous la pluie rare de Los Angeles, Casablanca révèle une collection intime où Iris Law incarne une muse moderne et insaisissable.
Sous la pluie rare de Los Angeles, Casablanca révèle une collection intime où Iris Law incarne une muse moderne et insaisissable.
Entre secrets de tournage, complicité créative et passion pour la mode, l’acteur revient sur une saison d’Emily in Paris placée sous le signe de l’émotion et des influences croisées — à découvrir sur Netflix dès le 18 décembre prochain.