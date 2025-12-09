Hors Cadre
On pourrait parler de réussite, mais le mot serait trop petit. Ce qui compte, c’est le mouvement, la recherche, l’attention portée au geste juste. François Civil le sait. Portrait.
On pourrait parler de réussite, mais le mot serait trop petit. Ce qui compte, c’est le mouvement, la recherche, l’attention portée au geste juste. François Civil le sait. Portrait.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.
Entre secrets de tournage, complicité créative et passion pour la mode, l’acteur revient sur une saison d’Emily in Paris placée sous le signe de l’émotion et des influences croisées — à découvrir sur Netflix dès le 18 décembre prochain.