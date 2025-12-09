Courchevel accueille la nouvelle boutique Prada, entre chaleur et design
Dans les Alpes françaises, Prada réinvente sa boutique de Courchevel en un écrin chaleureux où design, savoir-faire et élégance alpine se répondent.
Dans les Alpes françaises, Prada réinvente sa boutique de Courchevel en un écrin chaleureux où design, savoir-faire et élégance alpine se répondent.
Entre secrets de tournage, complicité créative et passion pour la mode, l’acteur revient sur une saison d’Emily in Paris placée sous le signe de l’émotion et des influences croisées — à découvrir sur Netflix dès le 18 décembre prochain.