French Riviera

Charlotte Perriand. La montagne comme avant-garde.

Refuges démontables, appartements-cabanes, stations ouvertes sur le vide :au siècle dernier, Charlotte Perriand a fait de la montagne un terrain d’expérimentations totales.

09.12.2025 by PIERRE BLANCHET
book publication library person photography portrait shelf adult male man
Pernette Perriand - Barsac et Jacques Barsac

