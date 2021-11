Basscoutur imagine notre Nouvelle Vie pour l'Automne-Hiver prochain

La marque parisienne Basscoutur questionne la notion d'intemporalité du vêtement avec une vision engagée de la mode. Plus que de l’upcycling, Basscoutur déforme l'existant et revisite les pièces et leur matière pour leur redonner vie. Pour l'Automne-Hiver 2021, le label nous souhaite une "Nouvelle Vie".