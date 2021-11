Oris Big Crown Propilot calibre 114

La montre Oris Calibre 114 affiche un second fuseau horaire sur 24 heures qui vous emmènera jusqu’au bout de la terre. Au moment de créer un nouveau garde-temps, les ingénieurs et les designers d’Oris poursuivent un même objectif : produire une montre qui fait sens. Bien que chaque pièce soit admirablement pensée et conçue, les montres Oris et leurs différentes fonctions doivent avant tout avoir une vraie utilité. C’est cette philosophie qui a inspiré le Big Crown ProPilot Caliber 114, une montre affichant un second fuseau horaire sur 24 heures.