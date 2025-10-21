Andy Warhol Collage Limited Edition : Piaget s'inspire des collages de l'artiste
Piaget et la Fondation Andy Warhol dévoilent une édition limitée à 50 pièces, inspirée des célèbres collages de l’artiste.
Piaget et la Fondation Andy Warhol dévoilent une édition limitée à 50 pièces, inspirée des célèbres collages de l’artiste.
Pour sa nouvelle collection de Haute Joaillerie, qui célèbre au passage les 20 ans de la Maison, Valérie Messika a dévoilé, au Musée des Arts Décoratifs, 23 parures empruntes de liberté, reflétant la richesse créative de la mode africaine actuelle.