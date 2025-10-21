International Watch Review

Andy Warhol Collage Limited Edition : Piaget s'inspire des collages de l'artiste

Piaget et la Fondation Andy Warhol dévoilent une édition limitée à 50 pièces, inspirée des célèbres collages de l’artiste.

21.10.2025 by Karen Rouach
La montre Andy Warhol Collage Limited Edition, Piaget
La montre Andy Warhol Collage Limited Edition, Piaget

