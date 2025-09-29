Joaillerie

Chanel Joaillerie dévoile deux nouvelles médailles réversibles

Ces pièces porte-bonheur, issues de la nouvelle collection CHANCE, arborent tous les symboles emblématiques de la Maison. 

26.09.2025 by Karen Rouach
Médaille Talismans de Chanel, en or jaune et diamants
Médaille Talismans de Chanel, en or jaune et diamants

