Joaillerie

Repossi x Sterling Ruby : un bijou d'art à porter au quotidien

Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby. 

08.10.2025 by Karen Rouach
Repossi x Sterling Ruby
Repossi x Sterling Ruby

Tags

repossisterling-ruby

Articles associés

finger hand person face head photography portrait adult female woman

Joaillerie

Repossi : une nouvelle bague qui modernise la perle

Repossi dévoile une pièce en édition limitée, "Pearl Variation", qui donne carte blanche à Gaia Repossi, Directrice Artistique des Éditions Limitées.

14.10.2024 by Karen Rouach
Le miroir Blast de Courtney Applebaum

Design

« Jewels for the Home » : Repossi inspire The Invisible Collection

C'est une collaboration très exclusive qui a été dévoilée pendant semaine de la Haute Couture à Paris, puisqu'elle mêle deux univers : celui de la joaillerie avec Repossi, et celui du design avec la galerie The Invisible Collection.

07.02.2025 by Karen Rouach
La nouvelle collection de Joaillerie Flèche 2025, Boucheron

Joaillerie

La flèche, un emblème Boucheron remis au goût du jour

La maison de joaillerie dévoile 8 nouvelles créations placées sous le signe de la flèche : des pièces monochromes où la pureté du diamant dessine un trait d’union entre force et finesse.

24.09.2025 by Karen Rouach

Recommandé pour vous

SIRO Boka Place

Voyage

SIRO Boka Place : la nouvelle ère du bien-être

Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.

08.10.2025 by Sandra Serpero
Repossi x Sterling Ruby

Joaillerie

Repossi x Sterling Ruby : un bijou d'art à porter au quotidien

Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby. 

08.10.2025 by Karen Rouach
accessories bag handbag purse

Shopping

Des sacs des années 1920 aux enchères

La galeriste belge Catherine Lecomte présente cette semaine 200 modèles de sacs et bijoux dont la majeure partie est issue d’une prestigieuse collection privée. 

08.10.2025 by Karen Rouach
head person face happy smile body part neck

Beauté

10 produits de beauté à acheter en Octobre 2025

La saison automnale est officiellement installée, et avec nos routines beauté s'enrichissent de produits adaptés.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
paris mobile phone phone bag handbag adult female person woman shoe hat

Fashion Week

Chez Meryll Rogge, la liberté en clair-obscur

Entre romantisme punk et élégance désinvolte, la créatrice belge signe une collection de fin de saison libératrice.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
urban adult female person woman night life male man

Save The Date

Qui a été vu à la soirée de lancement de CARBONE Dubai ?

Entre gastronomie, glamour et stars internationales, l’ouverture de CARBONE Dubai a enflammé Atlantis The Royal le temps d’un week-end d’exception.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
bestof topix paris glove coat person high heel formal wear tie costume city soccer ball blazer

Fashion Week

La rencontre cosmique de Thom Browne

Pour le printemps-été 2026, Thom Browne signe une odyssée interstellaire où l’élégance classique flirte avec l’inconnu.

07.10.2025 by Pauline Borgogno
paris coat jacket fashion adult female person woman glasses handbag dress

Fashion Week

Chez Zimmermann, la bohème de Lavender Bay réinventée

Entre liberté solaire et audace artistique, Zimmermann célèbre une bohème australienne réenchantée.

07.10.2025 by Pauline Borgogno