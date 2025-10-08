Repossi x Sterling Ruby : un bijou d'art à porter au quotidien
Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby.
Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby.
C'est une collaboration très exclusive qui a été dévoilée pendant semaine de la Haute Couture à Paris, puisqu'elle mêle deux univers : celui de la joaillerie avec Repossi, et celui du design avec la galerie The Invisible Collection.
Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.