Le mariage del'Art et de l'Horlogerie, sacre de la matière

Jeu d’ombres et de lumières, la dernière série Classic Fusion Orlinski est sculptée par la signature esthétique de l’artiste Richard Orlinski, jusqu’en son cadran facetté. Taillé pour celles et ceux qui préfèrent les montres plus fines, le boîtier de 40 mm se conjugue en titane ou King Gold et se métamorphose en objet d’art joaillier, pavé de diamants taille brillant. To keep updated, follow: #ClassicFusionOrlinski