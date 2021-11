Bucherer lance son site e-commerce pour la France

Entreprise familiale de renom, Bucherer a réussi ses débuts dans la vente en ligne de montres de luxe et de bijoux. Après avoir lancé fin 2017 son site e-commerce en Suisse et en avril 2018 celui en Allemagne, la Maison lucernoise a ouvert le 15 mai sa plateforme au marché français. L’extension à d’autres marchés est d’ores et déjà prévue.