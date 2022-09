Assouline et Audemars Piguet célèbrent une icône du style moderne

Qui était au dîner The Attico lors de la NYFW ?

Tour d'horizon des célébrités amies de la Maison The Attico, qui ont célébré la Fashion Week de New York en grandes pompes. Les festivités ont débuté avec un dîner chez The Nines, suivi d'une soirée mémorable à l'ACME — ponctuée notamment par une performance de Gloria Gaynor.