Interview croisée : Ulysse Cottin et Klara Kristin

D’esprit radicalement décalé pour l’époque, notamment par son imposante structure en béton armé, la Villa Turque de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, a été réalisée par Charles- Édouard Jeanneret, futur Le Corbusier, en 1916. Aujourd’hui propriété de la marque EBEL, elle est restée originale et singulière, à l’image de la maison horlogère et de ses protagonistes d’un jour : Ulysse Cottin, du duo pop Papooz, et Klara Kristin, du tandem amoureux Ulysse et Klara. Ils nous parlent de musique et de création à deux. Interview croisée d’un couple qui groove et garde le tempo.