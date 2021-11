Qui sont les 3 DJ parisiens les plus talentueux de leur génération ?

L’Américain Tommy Hilfiger connaît la musique. Source d’inspiration récurrente de ses collections depuis plus de trente ans, elle fait partie intégrante de sa marque. Les Chainsmokers, Dj et producteurs new-yorkais consacrés par un Grammy Award, ont été intronisés ambassadeurs des lignes masculines de la maison. De l’autre côté de l’Atlantique, trois petits frenchies, figures montantes de la scène musicale hexagonale, ont bien reçu le message... et incarnent la dernière collection en date, baptisée “Edition”.