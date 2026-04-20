Matthew M. Williams : "Je crois à un design utile, ancré dans son époque"
Le créateur Matthew M. Williams dévoile une vision ambitieuse pour Oakley, entre héritage technique et renouveau stylistique.
Le créateur Matthew M. Williams dévoile une vision ambitieuse pour Oakley, entre héritage technique et renouveau stylistique.
Dali Gutserieva est une artiste polyvalente dont la musique classique constitue le cœur de l’expression. Soliste internationale, elle collabore avec de grands chefs d’orchestre et orchestres. Parallèlement, elle explore les arts visuels et la mode, qu’elle intègre à son identité scénique comme outils créatifs. Son univers mêle rigueur, sens esthétique et recherche d’émotion, enrichi par un engagement sincère dans des actions philanthropiques.