ArdAzAei, plissés et corsets place du Châtelet
La créatrice irano-suédoise Bahareh Ardakani a présenté, lundi 6 juillet 2026, sa collection de haute couture dans un hôtel particulier place du Châtelet.
La créatrice irano-suédoise Bahareh Ardakani a présenté, lundi 6 juillet 2026, sa collection de haute couture dans un hôtel particulier place du Châtelet.
Le photographe originaire d’Ibiza propose une sélection de photographies prises dans des cadres balnéaires et montmartrois entre nudité crue et poésie. L’OFFICIEL Paris vous fait découvrir en avant-première « La Pigalle Obsession », à découvrir à la galerie Obsession du 17 juin au 1er août 2026.
Le photographe originaire d’Ibiza propose une sélection de photographies prises dans des cadres balnéaires et montmartrois entre nudité crue et poésie. L’OFFICIEL Paris vous fait découvrir en avant-première « La Pigalle Obsession », à découvrir à la galerie Obsession du 17 juin au 1er août 2026.