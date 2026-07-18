Chanel Haute Joaillerie : le pouvoir des symboles
Lions, étoiles, soleils, camélias… Chanel redonne une puissance narrative à ces emblèmes de toujours, à travers sa nouvelle collection de Haute Joaillerie Signes & Symboles.
Lions, étoiles, soleils, camélias… Chanel redonne une puissance narrative à ces emblèmes de toujours, à travers sa nouvelle collection de Haute Joaillerie Signes & Symboles.
La marque joue désormais dans la cour des grands avec cette nouvelle collection de haute joaillerie contemporaine, où la rondeur des volumes se confronte à la rigueur des lignes géométriques, créant une rupture visuelle inédite.
Sur les côtes de Dunkerque, Vince dévoile une campagne automne 2026 profondément personnelle, où l'amitié de longue date entre Clément Laguardia et Quentin Demeester devient le fil conducteur d'un récit aussi sincère que cinématographique.
Jusqu'au 31 août, Le Peninsula Paris accueille Pomellato pour une collaboration estivale où les couleurs iconiques de la collection Nudo prennent vie à travers trois créations glacées exclusives imaginées par la cheffe pâtissière Anne Coruble.