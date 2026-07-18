Joaillerie

Chanel Haute Joaillerie : le pouvoir des symboles

Lions, étoiles, soleils, camélias… Chanel redonne une puissance narrative à ces emblèmes de toujours, à travers sa nouvelle collection de Haute Joaillerie Signes & Symboles. 

17.07.2026 by Karen Rouach
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