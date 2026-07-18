Paris selon Sofia Crociani
La créatrice Sofia Crociani a fermé le bal, jeudi 9 juillet 2026, de la Fashion Week Haute Couture. La Place des Vosges a servi d’écrin à une collection axée notamment sur le travail des reliefs.
La créatrice Sofia Crociani a fermé le bal, jeudi 9 juillet 2026, de la Fashion Week Haute Couture. La Place des Vosges a servi d’écrin à une collection axée notamment sur le travail des reliefs.
Le photographe originaire d’Ibiza propose une sélection de photographies prises dans des cadres balnéaires et montmartrois entre nudité crue et poésie. L’OFFICIEL Paris vous fait découvrir en avant-première « La Pigalle Obsession », à découvrir à la galerie Obsession du 17 juin au 1er août 2026.