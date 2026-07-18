Beefbar s’installe au Majestic Cannes
Le steakhouse le plus glamour de la planète se pose sur la terrasse du Majestic et trouve un décor à sa mesure.
Le steakhouse le plus glamour de la planète se pose sur la terrasse du Majestic et trouve un décor à sa mesure.
Cette saison, le Château de Valmer enrichit son identité avec deux nouvelles collaborations. D’un côté, le chef Thomas Pezeril prend les commandes des cuisines ; de l’autre, Clarins s’invite au spa. Deux signatures qui renforcent un peu plus l’attrait de cette adresse emblématique.
Le photographe originaire d’Ibiza propose une sélection de photographies prises dans des cadres balnéaires et montmartrois entre nudité crue et poésie. L’OFFICIEL Paris vous fait découvrir en avant-première « La Pigalle Obsession », à découvrir à la galerie Obsession du 17 juin au 1er août 2026.