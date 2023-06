Hommes

Pourquoi offrir des sneakers pour la Fête des Pères est une solution en or

Tous les ans, mi-juin en France, c'est toujours le même problème. Passé la moyenne section et le collier de nouilles, on ne sait plus quoi leur offrir pour la Fête des Pères. Et pourtant, il y a UN accessoire qui cartonne et marchera à coup sûr, c'est une paire de baskets. Parce qu'il en existe pour tous les styles, qu'il en sort de nouvelles chaque semaine, et qu'ils n'en auront jamais assez. Avec un minimum de discernement, impossible de se tromper. Top 25 des meilleurs du moment, classées par genres. Parce que c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur, sujet sensible.