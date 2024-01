Fashion Week

À Shanghai, Fendi rend hommage à Karl Lagerfeld

De retour en Chine douze ans après son défilé mémorable sur la Grande Muraille, Fendi y rendait hommage à Karl Lagerfeld à travers le prisme du passé, du présent et du futur. Plus de 100 looks, féminins et masculins, auront défilé dans le musée Powerlong de Shanghai.