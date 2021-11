Industry Trends

Alessandro Sartori : "la mode masculine a bien évolué en 20 ans"

Le grand retour d’Alessandro Sartori chez Ermenegildo Zegna signe l’avènement d’une nouvelle ère. Pour le créateur, mais aussi pour la maison de mode. Le premier intègre de nouvelles fonctions, et la seconde décide de se réinventer. À l’heure où le marché du luxe vacille, c’est toute l’entreprise qui se remet en question, de manière audacieuse et visionnaire. Si ce n’est pas une révolution, l’évolution est en marche, ici et maintenant.