Anwar Hadid :"Mon rêve? Devenir designer !"

Anwar Hadid (18 ans) sait ce que c'est que d'être entourée par les plus belles femmes de la planète. Il est le frère des top modèles Gigi et Bella Hadid, en plus de sortir avec l'actrice et it-girl Nicola Peltz. Portrait.