French Riviera

Versace Éternel

Un théâtre de symboles, de drame et de beauté flamboyante : l’héritage visionnaire de Gianni, la force indomptable de Donatella, la réinvention vibrante de Dario Vitale.

30.09.2025 by Orianna Zancanaro
Illustration by Orianna Zancanaro

French Riviera

Pure Gold Essence Revitalisante : le lancement signature de LA PRAIRIE

Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.

21.09.2025 by Kamel Boussekaoui
French Riviera

Le clair de la Plume : une escapade étoilée en drôme provençale

Entre jardins parfumés, table étoilée et charme provençal, une adresse confidentielle à vivre le temps d’un week-end à Grignan.

17.09.2025 by Kamel Boussekaoui
French Riviera

Bagatelle Saint-Tropez : là où l’été se vit comme une légende

À Pampelonne, il y a le bruit des vagues, les promesses de l’été… et puis il y a Bagatelle

09.09.2025 by L'officiel Riviera

Fashion Week

L'élégance rock de Nina Ricci

Nina Ricci réinvente l’esprit bohème et androgynement glamour du rock à travers une garde-robe éclectique et affranchie.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Sarah Burton redéfinit la féminité chez Givenchy

Entre fragilité apparente et force instinctive, Sarah Burton dévoile une féminité magnifiée par la tension entre structure et dévoilement.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

La jeunesse réinventée par Victoria Beckham

Pour son printemps-été 2026, Victoria Beckham explore la grâce imparfaite des débuts, entre nostalgie et audace contemporaine.

04.10.2025 by Pauline Borgogno

Femmes

Twinkle Toes : les chaussures et les bijoux pour l'automne-hiver 2025-2026

On mise sur une garde-robe entièrement noire pour mettre en valeur certains détails luxueux, transformés en fétiches de style : des chaussures et des bijoux au style classique et contemporain.

04.10.2025 by L'OFFICIEL
Fashion Week

Chez Vaillant, la danse comme matrice d’un féminin en mouvement

Alice Vaillant signe une collection hommage à la danse, intime, structurée et libre, portée par l’émotion.

03.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

La tendresse brutale de Rick Owens

Le créateur dévoile une procession aquatique et spectrale où le morbide devient un manifeste d'acier et de voile.

03.10.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Loewe, le minimalisme américain rencontre l’âme espagnole

Jack McCollough et Lazaro Hernandez signent un début mesuré mais prometteur à la tête de Loewe.

03.10.2025 by Pauline Borgogno