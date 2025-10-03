Versace Éternel
Un théâtre de symboles, de drame et de beauté flamboyante : l’héritage visionnaire de Gianni, la force indomptable de Donatella, la réinvention vibrante de Dario Vitale.
Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.