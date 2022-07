La Nouvelle Institution méditerranéenne de Riccardo Giraudi

En moins d’un an, French Bloom s’est fait une place parmi les boissons mode et huppées à servir en soirée. Plus qu’un simple vin pétillant, la marque est l’histoire d’une rencontre ainsi que d’un lifestyle. L’OFFICIEL s’est entretenu avec les fondatrices, la mannequin de renom Constance Jablonski et la foodie wellness Maggie Frerejean-Taittinger.