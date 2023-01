Devenue culte pour associer soin et maquillage, la marque de beauté ILIA — pionnière dans le domaine de la clean beauty — s’ouvre désormais au marché du skincare. Son sérum pour les yeux sera le premier produit de la gamme et s’annonce déjà comme un best-seller. Rencontre avec l’initiatrice et fondatrice du projet, Sasha Plavsic.