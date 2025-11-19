French Riviera

Beauty Tech 2025 : quels soins choisir pour une peau nouvelle génération?

La beauté s’éclaire d’une nouvelle ère. Entre science et lumière, la Beauty Tech redéfinit le soin comme une alliance d’innovation et de précision.

17.11.2025 by Kamel Boussekaoui
luminotherapie LEDmasqueskin

French Riviera

Gérard Darel x Joséphine de La Baume

On ne le démentira jamais : à Londres, la nuit est au moins aussi généreuse que le jour. 

13.11.2025 by JENNY MANNERHEIM
French Riviera

Grand Juste à Marseille : L'Hôtellerie Réinventée dans un Ancien Couvent

C'est au sein du quartier vibrant et convoité de Notre-Dame-du-Mont, à Marseille, qu'un ancien couvent du XIXe siècle connaît une seconde vie sous le nom de Grand Juste.

11.11.2025 by Maryia Hrytchanok
French Riviera

Paires de Solaires Homme : quels modèles signeront l’Automne/Hiver 2025?

Entre design affirmé, matériaux d’exception et savoir-faire revisité, la solaire masculine Automne/Hiver 2025 s’impose comme un manifeste de style. Minimaliste ou architecturée, technique ou couture, elle incarne une élégance maîtrisée, pensée pour l’homme moderne : curieux, affirmé, conscient de son allure.
Une sélection où chaque monture affirme sa personnalité, entre créativité, technique et désir d’exception.

05.11.2025 by Kamel Boussekaoui

Joaillerie

L'audace maximaliste de Michael Rider pour Celine

Michael Rider insuffle à Celine une opulence joyeuse où l’héritage parisien s’entrelace à une modernité sculpturale.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Les rôles à venir les plus attendus de Jacob Elordi, sur petit et grand écrans

D'Euphoria aux Hauts de Hurlevent, Jacob Elordi s’apprête à embrasser une nouvelle vague de rôles où il révèle, plus que jamais, l’étendue de son talent.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Un jury d’envergure internationale confirme la crédibilité du FTA Prize 2025

Fashion Trust Arabia dévoile un jury d’exception pour une édition 2025 qui fera rayonner les talents émergents de la région MENA.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Beauté

Dolce&Gabbana Beauty Holiday 2025 : la beauté des fêtes en enchantement

Cette saison, Dolce&Gabbana célèbre l’art d’offrir avec des coffrets beauté scintillants et personnalisables.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Femmes

Michelle Yeoh va recevoir un Ours d'Or à la Berlinale

L’actrice malaisienne, icône du cinéma d’action et de la représentation asiatique, recevra un Ours d’Or d’honneur pour sa carrière le 12 février 2026.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Voyage

Roz Marine Thalasso Resort : l'adresse wellness bretonne face à la mer

Plongez dans un havre de paix où design contemporain et héritage local se mêlent pour sublimer le corps et l’esprit.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

La campagne Holiday 2025 de Miu Miu, à la croisée du temps et de l’élégance

Pour sa campagne de fêtes, Miu Miu célèbre la jeunesse et la mémoire dans un manoir élisabéthain, entre grâce contemporaine et splendeur ancienne.

14.11.2025 by Pauline Borgogno