Beauty Tech 2025 : quels soins choisir pour une peau nouvelle génération?
La beauté s’éclaire d’une nouvelle ère. Entre science et lumière, la Beauty Tech redéfinit le soin comme une alliance d’innovation et de précision.
Entre design affirmé, matériaux d’exception et savoir-faire revisité, la solaire masculine Automne/Hiver 2025 s’impose comme un manifeste de style. Minimaliste ou architecturée, technique ou couture, elle incarne une élégance maîtrisée, pensée pour l’homme moderne : curieux, affirmé, conscient de son allure.
Une sélection où chaque monture affirme sa personnalité, entre créativité, technique et désir d’exception.