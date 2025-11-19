Beauty Tech 2025 : quels soins choisir pour une peau nouvelle génération?

Entre design affirmé, matériaux d’exception et savoir-faire revisité, la solaire masculine Automne/Hiver 2025 s’impose comme un manifeste de style. Minimaliste ou architecturée, technique ou couture, elle incarne une élégance maîtrisée, pensée pour l’homme moderne : curieux, affirmé, conscient de son allure.

Une sélection où chaque monture affirme sa personnalité, entre créativité, technique et désir d’exception.